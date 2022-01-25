Захоронення небезпечних промислових відходів — на Київщині ексдиректору КП повідомлено про підозру (фото)

За процесуального керівництва Спеціалізованої екологічної прокуратури та Броварської окружної прокуратури Київської області депутату однієї з селищних рад Вишгородського району повідомлено про підозру у зловживанні службовим становищем, з метою одержання неправомірної вигоди, що спричинило тяжкі наслідки державним інтересам, та у порушенні правил використання надр, вчиненому за попередньою змовою групою осіб, що створило небезпеку для життя, здоров’я людей та довкілля (ч. 2 ст. 364, ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 240 КК України).

За даними слідства, підозрюваний, будучи директором одного з комунальних підприємств Вишгородського району, з 2016 по 2019 роки організував та забезпечив безперешкодне ввезення на територію сміттєзвалища виробничих відходів одного з суб’єктів господарювання. У подальшому вказані відходи захоронювалися у спеціально створених котлованах поза межами полігону на приватних земельних ділянках.

При цьому для незаконного захоронення відходів експосадовець надавав відповідні вказівки підлеглим працівникам та використовував матеріально-технічні ресурси очолюваного ним підприємства. За пропуск завантажених транспортних засобів з виробничими відходами він отримував грошові кошти.

Так, слідчими з залученням відповідних спеціалістів встановлено три ділянки, на яких виявлено захоронення понад 100 металевих бочок, які містили небезпечні речовини, зокрема нафтопродукти та важкі метали I класу токсичності. Також, під час огляду проведено заміри повітря на вміст шкідливих речовин та виявлено пари сірководню та аміаку.

Внаслідок протиправних дій директора комунального підприємства відбулося засмічення земель небезпечними відходами, що заподіяло шкоду державі в розмірі понад 530 тис грн.

Крім того, напередодні завідувачу звалища вказаного комунального підприємства повідомлено про підозру у порушенні правил використання надр, вчиненому за попередньою змовою групою осіб, що створило небезпеку для життя, здоров’я людей та довкілля (ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 240 КК України). Встановлено що він забезпечував безперешкодний в’їзд на територію полігону автомобілів, які перевозили небезпечний вантаж та здійснювали його захоронення.

Досудове розслідування здійснюється слідчими Броварського райуправління ГУ Нацполіції в Київській області за оперативного супроводу Броварського РВ ГУ СБУ у м. Києві та Київській області.

Примітка: Відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Київська обласна прокуратура