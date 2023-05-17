Зайняла керівну посаду в окупаційній адміністрації – у колабораціоналізмі підозрюється ексдепутатка Мелітопольської райради

Керівник Запорізької обласної прокуратури повідомив про підозру депутатці Мелітопольської районної ради 8-го скликання від забороненої політичної партії – ОПЗЖ у колабораційній діяльності (ч. 5 ст. 111-1 КК України).

За даними слідства, після початку широкомасштабного вторгнення рф в Україну підозрювана добровільно пішла на співпрацю з окупаційною адміністрацією країни-агресора.

Жінку призначили «керівником апарату» так званої «Військово-цивільної адміністрації Мелітопольського району» та наділили повноваженнями з координації діяльності її структурних підрозділів, а також окупаційних сільських адміністрацій.

Псевдопосадовиця контролює роботу ЗМІ на тимчасово окупованій території Мелітопольського району та виконує інші розпорядження окупаційної влади.

Досудове розслідування у кримінальному провадженні здійснюють слідчі Управління СБУ в Запорізькій області.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Запорізька обласна прокуратура