Зайве перерахування з бюджету понад 700 тис. грн: на Прикарпатті за зловживання судитимуть інженера технагляду

За процесуального керівництва Коломийської окружної прокуратури завершено досудове розслідування у кримінальному провадженні щодо інженера технічного нагляду за фактами видачі підроблених документів та зловживання повноваженнями з метою отримання неправомірної вигоди, що спричинило тяжкі наслідки державним інтересам (ч. 2 ст. 358, ч. 3 ст. 365-2 КК України).

За даними слідства, обвинувачений, здійснюючи технічний нагляд за виконанням робіт з будівництва амбулаторії сімейної медицини в одному із селищ Коломийського району, підписав завідомо неправдиві відомості, чим надав їм статусу офіційних документів. Він погородив акти приймання, достовірно знаючи, що фактично виконані будівельні роботи не відповідають проектним рішенням.

Внаслідок цього з місцевого бюджету було зайво перераховано понад 700 тис. грн.

Обвинувальний акт щодо зловмисника прокурори скерували до суду.

За вказане правопорушення йому загрожує до восьми років позбавлення волі з позбавленням права займатися певною діяльністю на строк до трьох років.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Івано-Франківська обласна прокуратура