Закарпатець, на тракторі намагався перевезти до ЄС більше 20 тис. пачок сигарет

За процесуального керівництва Закарпатської обласної прокуратури до суду направлено обвинувальний акт щодо 24-річного жителя Виноградівського району за спробу переправити до ЄС понад 20 тисяч пачок цигарок.Про це йдеться в повідомленні прес-служби Закарпатської обласної прокуратури.

Встановлено, що закарпатець придбав тютюнові вироби без марок акцизного податку з метою їх подальшого транспортування та збуту на території Румунії. Задля цього пакунки, де знаходилися 20 750 пачок сигарет, приховав у причепі трактора та 31 серпня поточного року направився до лісосмуги на прикордонній території.

Реалізувати задумане зловмисникові не вдалося: його затримали працівники Мукачівського прикордонного загону спільно зі СУ та УОРД ГУ ДФС у Закарпатській області.

За погодження обласної прокуратури на тютюнові вироби та транспортний засіб слідчим суддею було накладено арешт.

Дії обвинуваченого кваліфіковані як незаконне придбання, зберігання та транспортування з метою збуту незаконно виготовлених тютюнових виробів (ч. 1 ст. 204 КК України).

Відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

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