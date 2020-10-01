Закарпатська банда кишенькових крадіїв за «кришування» намагалася підкупити керівника поліції на столичному залізничному вокзалі

До складу угруповання входило шість осіб: усі вони обкрадали пасажирів та відвідувачів Центрального залізничного вокзалу. Також, аби правоохоронці не перешкоджали їх злочинній діяльності, вони намагалися підкупити начальника поліції.

Співробітники відділу розслідування особливо тяжких злочинів (детективи) столичної поліції під процесуальним керівництвом Київської міської прокуратури задокументували протиправну діяльність етнічної організованої злочинної групи.

До її складу входили чотири чоловіки та дві жінки, усі – жителі Закарпатської області віком від 24-х до 30-ти років. Частину з них раніше уже затримували за майнові злочини.

«Зловмисники діяли за злагодженою схемою: доки одні відволікали потерпілих, інші «чистили» їхні кишені та сумки. Зважаючи на велику кількість пасажиропотоку, громадяни легко втрачали пильність та ставали жертвами крадіїв. Деяких фігурантів неодноразово раніше затримували за кишенькові крадіжки, тож, аби уникнути цього в подальшому вони намагалися надати неправомірну вигоду у розмірі 30 тисяч гривень керівнику відділу поліції на залізничному вокзалі. Таку ж суму вони мали надавати йому щотижня. Після передачі хабара правоохоронці затримали усіх членів групи у порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України. Під час обшуків у скупників краденого ми вилучили велику кількість мобільних телефонів, наручних годинників та СІМ-карток. Затримані обґрунтовано підозрюються у скоєнні щонайменше п’ятнадцяти крадіжок лише упродовж останніх двох місяців на території залізничного комплексу», — зазначив керівник поліції Києва Андрій Крищенко.

Наразі усім затриманим повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 369 (Пропозиція, обіцянка або надання неправомірної вигоди службовій особі), ч. 5 ст. 185 (Крадіжка в складі організованої групи) та ч. 1 ст. 14, ч. 5 ст. 185 (Готування до скоєння крадіжки у складі організованої групи) Кримінального кодексу України. Підозрюваним загрожує до дванадцяти років позбавлення волі з конфіскацією майна. Голосіївський районний суд обрав чотирьом затриманим запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з правом внесення застави у розмірі від 180 тисяч до 315 тисяч гривень, стосовно ще двох фігурантів питання щодо обрання запобіжного заходу розглядається.

Нагадаємо, що 22 наряди правоохоронців щоденно забезпечують публічну безпеку і порядок на Центральному залізничному вокзалі столиці. Поліцейські спільно з військовослужбовцями Національної гвардії України здійснюють патрулювання не лише в приміщеннях вокзалу, але й на прилеглій до нього території. До патрулів залучаються також і придані сили з територіальних управлінь поліції, кінологи зі службовими собаками та представники Муніципальної варти.

Поліція Києва нагадує громадянам бути уважними у місцях скупчення людей та слідкувати за особистими речами. Якщо стали свідком або жертвою правопорушення, негайно повідомляйте про це на спецлінію 102.

Відділ комунікації поліції Києва