Закарпатська поліція затримала групу осіб за розкрадання палива із тепловозів Укрзалізниці

В Ужгородському районі співробітники Головного управління Нацполіції в Закарпатській області викрили злочинну схему розкрадання дизельного пального із тепловозів АТ «Укрзалізниця». Зловмисників, причетних до злочину, затримано. Їм загрожує до 8 років ув’язнення.

Співробітники кримінальної поліції ГУНП в Закарпатській області отримали оперативну інформацію про систематичне розкрадання дизельного палива із тепловозів АТ «Укрзалізниця» в межах Ужгородського району.

За даним фактом одразу було розпочато розслідування. Вже за кілька тижнів оперативної роботи правоохоронцям вдалося з’ясувати, що організував злочинну діяльність 54-річний житель села Минай. До злочину він залучив кількох працівників локомотивного депо.

Щодо деталей схеми: будинок організатора розташований буквально за кілька метрів від залізничних колій, якими проходить маршрут руху тепловозів. Скориставшись зручним розміщенням, зловмисник облаштував гаражне приміщення насосами та цистернами, а також прямим виходом до колії. Далі, за попередніми домовленостями, працівники локомотивного депо зупиняли тепловози неподалік будинку фігуранта, підключали спецобладнання та викачували з паливних систем тонни дизпалива.

Оперативники Управління карного розшуку затримали основного фігуранта та двох його спільників одразу після скоєння ними чергової крадіжки, цього разу в розмірі 1900 літрів. В гаражному приміщенні організатора слідчі провели санкціонований судом обшук та вилучили все обладнання, яке використовувалося для вчинення злочину.

Усіх трьох підозрюваних поліцейські помістили в ізолятор тимчасового тримання. Слідчі відділу розслідування особливо тяжких злочинів Головного управління Національної поліції в Закарпатській області повідомили їм про підозру за ч. 4 ст. 185 Кримінального кодексу України, тобто крадіжка, вчинена у великих розмірах чи в умовах воєнного стану.

В ході слідства буде встановлено їх можливих спільників та суму збитків, які своїми діями зловмисники завдали державі. За скоєне їм загрожує до 8 років позбавлення волі.

Відділ комунікації поліції в Закарпатській області