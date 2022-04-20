Закарпатські поліцейські перевіряють підприємця, який може бути причетний до продажу гуманітарної допомоги

Співробітники Тячівського районного відділу поліції виявили на двох місцевих АЗС продукцію, яка, ймовірно, була доставлена на територію України як гуманітарна допомога з Румунії. Відомо, що обидва підприємства належить одному власнику – 31-річному жителю Тячівського району.

Для перевірки інформації щодо походження виявленого товару, на який працівники закладів не змогли надати жодних документів, поліцейські провели огляд та вилучили всю продукцію.

Переважно це були харчові продукти, які з сусідньої держави передали на потреби наших громадян як гуманітарну допомогу.

Наразі правоохоронці проводять ретельну перевірку за виявленими фактами.

В разі підтвердження інформації, підприємця буде притягнуто до кримінальної відповідальності.

Поліція Закарпатської області