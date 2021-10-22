Закарпатські поліцейські попередили спробу нелегальної міграції та затримали перевізника

21 жовтня, близько 22:50, в ході відпрацювання оперативної інформації, у селі Латірка, що неподалік Воловця, співробітники міграційної поліції Закарпаття зупинили автомобіль «Toyota Prius». Керував транспортним засобом 33-річний громадянин Пакистану, який тимчасово проживає в Україні.

Окрім водія, у легковику перебували п’ятеро пасажирів-іноземців, віком від 21-го до 37 років. Останні не змогли надати жодних документів, які б підтверджували законність їхнього перебування на території України.

Відомо, що нелегали мали намір незаконно перетнути держкордон з країнами ЄС, а водій, за грошову винагороду, сприяв їм у цьому.

За фактом незаконного переправлення осіб через державний кордон України слідчі поліції відкрили кримінальне провадження за ч. 2 ст. 332 Кримінального кодексу України.

33-річного зловмисника затримано у порядку статті 208 КПК України та поміщено до ізолятора тимчасового тримання.

Тим часом іноземців доправлено до пункту тимчасового перебування нелегалів Чопського прикордонного загону. Відносно них вирішується питання про складання адміністративних матеріалів за статтею 204-1 Кодексу України про адміністративні порушення, тобто Незаконне перетинання або спроба перетинання державного кордону.

Оперативні заходи відбувалися за участі працівників Мукачівського прикордонного загону.

Поліція Закарпатської області