Закарпатські поліцейські розшукують зловмисника, який днями стріляв у двох мукачівців (фото)

7 листопада, близько 2-ої години ночі, до поліції надійшло повідомлення від медиків про госпіталізацію двох чоловіків з проникаючими вогнепальними пораненнями.

За викликом прибула слідчо-оперативна група Мукачівського районного управління поліції, однак потерпілі відмовилися надавати будь-які пояснення щодо обставин, за яких травмувалися.

Працівники кримінальної поліції провели ряд оперативних заходів та встановили, що потерпілі отримали поранення на території одного з нічних клубів Мукачева. Подію зафіксували камери спостереження, після перегляду яких з’ясувалося, що близько 1-ої години ночі між потерпілими та ще одним відвідувачем виник словесний конфлікт, у результаті якого останній почав стріляти з пістолета, після чого зник.

Зловмисник поранив 26-ти та 27-річного мукачівців.

Слідчі відкрили за цим фактом кримінальне провадження за ч.2 ст. 15 п.1 ч.2 ст. 115 Кримінального кодексу України, тобто замах на умисне вбивство двох осіб.

Особу підозрюваного поліцейські вже встановили. Ним виявився 34-річний мукачівець Євгеній Кунак (Савчин). Наразі він переховується і його оголошено в розшук.

Правоохоронці звертаються до усіх, кому може бути відоме місце перебування зловмисника, повідомити про це на лінію «102». Анонімність гарантуємо.

Підозрюваному загрожує до 15 років позбавлення волі або ж довічне ув’язнення з конфіскацією майна.

Поліція Закарпатської області