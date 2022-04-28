У Сваляві водій збив насмерть 13-річного хлопчика

За фактом порушення правил безпеки дорожнього руху, що призвели до смерті 13-річного хлопчика, слідчі Головного управління поліції Закарпаття відкрили кримінальне провадження. Триває досудове розслідування

Вчора, 27 квітня, близько 14-ої годин до поліції надійшло повідомлення про наїзд автомобіля на дитину у місті Свалява по вулиці Верховинській.

За викликом негайно виїхала слідчо-оперативна група поліції. На місці події слідчі та криміналісти встановили попередні обставини аварії. Відомо, що 34-річний мешканець села Голубине, керуючи автомобілем «Volkswagen Golf», допустив наїзд на 13-річного хлопчика. Останній за попередніми даними раптово вибіг на дорогу у невстановленому місці.

Водій одразу викликав на місце події швидку та поліцію, проте врятувати життя дитині медикам не вдалося. Від отриманих травм хлопчик помер у реанімаційному відділенні лікарні.

Працівники поліції освідчили водія — за кермом він перебував тверезий. Транспортний засіб вилучено та поміщено на арештмайданчик.

Слідчі Головного управління поліції області внесли за цим фактом відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 2 ст. 286 Кримінального кодексу України.

У справі буде призначено ряд експертних досліджень, які допоможуть встановити всі об’єктивні обставини аварії. Досудове розслідування триває.

Відділ комунікації поліції Закарпатської області