Закарпатські поліцейські викрили мукачівку у шахрайстві на суму понад 30 тисяч гривень

Поліцейські повідомили про підозру мукачівці, яка шахрайським шляхом заволоділа товаром косметичної фірми на суму понад 30 тисяч гривень. Наразі слідство у справі ще триває

Протиправну діяльність жінки викрили працівники відділу протидії кіберзлочинам у Закарпатській області спільно зі слідчими поліції Мукачева.

Правоохоронці встановили, що 34-річна місцева жителька, будучи представником косметичної фірми через офіційний інтернет-ресурс товариства зареєструвала завідомо неіснуючих людей. У подальшому, від їх імені жінка уклала договори з компанією, отримала замовлену продукцію та не розрахувалась за неї.

Своїми діями мукачівка заподіяла товариству збитки на суму понад 30 тисяч гривень.

Під процесуальним керівництвом Мукачівської окружної прокуратури, слідчі повідомили фігурантці про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 190 (шахрайство, вчинене шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки) та ч. 1, 3 ст. 362 (несанкціонована зміна інформації, яка оброблюється в електронно-обчислювальних машинах (комп’ютерах) вчинено особою, яка має право доступу до неї) Кримінального кодексу України.

Досудове розслідування у справі триває.

Відділ комунікації поліції Закарпатської області