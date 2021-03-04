Закарпатські поліцейські заблокували канал постачання зброї та боєприпасів на території області

Співробітники кримінальної поліції Ужгородщини отримали оперативну інформацію, що 26-річний раніше судимий житель району може бути причетний до організації каналу надходження бойової зброї на територію області.

В ході контролю за вчиненням злочину поліцейські встановили точний час та місце, коли має відбутися зустріч зловмисника з клієнтом для збуту небезпечного товару.

В результаті сьогодні, 4 березня, на одній із АЗС, що розташована неподалік села Баранинці Ужгородського району, поліцейські у співпраці зі співробітниками УСБУ, провели спецоперацію і затримали фігуранта «на гарячому».

Зловмисник саме передав покупцю дві гранати й два десятки боєприпасів до автоматичної зброї та отримав за товар грошові кошти.

Всі речові докази слідчі вилучили та відправлять експерту для дослідження.

За фактом злочину у поліції відкрито кримінальне провадження за ч. 1 ст. 263 Кримінального кодексу України, тобто незаконне поводження зі зброю та боєприпасами. Санкція інкримінованої статті передбачає покарання до семи років позбавлення волі.

Зловмисника затримано в процесуальному порядку. Слідчі готують матеріали для повідомлення фігуранту про підозру та клопотатимуть в суді про взяття його під варту. До обрання фігуранту запобіжного заходу він перебуватиме в ізоляторі тимчасового тримання.

Поліція Закарпатської області