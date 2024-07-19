Закарпатські поліцейські заблокували канал контрабанди психотропних речовин на територію України – організатора затримано

Оперативники Управління по боротьбі з наркозлочинністю у співпраці зі слідчими Головного управління Національної поліції в Закарпатській області припинили функціонування стійкого каналу, яким зловмисники із-за кордону постачали психотропні речовини на територію України.

Встановлено, що організатором контрабандної схеми є 57-річний іноземець. Зловмисник самостійно ввозив «товар» в Україну та в подальшому збував його на території трьох областей – Закарпатської, Київської та Волинської.

В ході проведення негласних заходів оперативники з’ясували час та місце ввезення чергової партії психотропів та затримали зловмисника у Волинській області, одразу після перетину ним державного кордону.

Із залученням службового собаки у транспортному засобі фігуранта поліцейські виявили прихованим пакунок, в якому знаходилися майже сотня пігулок «Екстазі». Всі вилучені речовини вже дослідили експерти та у своїх висновках підтвердили, що пігулки містять особливо небезпечну психотропну речовину МДМА, обіг якої заборонено.

Організатора контрабанди помістили в ізолятор тимчасового тримання. Слідчі Головного управління Національної поліції в Закарпатській області, за процесуального керівництва Закарпатської обласної прокуратури, інкримінують йому ч. 2 ст. 305 та ч. 2 ст. 307 Кримінального кодексу України. Відповідно до санкції вказаної статті за скоєне зловмиснику загрожує до 10 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Наразі поліцейські встановлюють можливих спільників затриманого. У справі триває слідство.

Поліція Закарпатської області