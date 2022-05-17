Закарпатські поліцейські затримали хулігана, який вчинив стрілянину на території бази відпочинку

Сьогодні, 17 травня, близько 5-ої години ранку до поліції надійшло повідомлення про вчинення хуліганських дій на території бази відпочинку в селі Ізки, неподалік Міжгір’я. За викликом негайно прибули працівники групи реагування патрульної поліції.

На місці події правоохоронці застали чоловіка зі зброєю в руках, який погрожував потерпілим. Зловмисника одразу знешкодили та затримали.

З’ясувалося, що поліцію викликала дружина порушника. Жінка розповіла, що чоловік ввечері розпивав алкогольні напої, потім посеред ночі раптово прокинувся, схопив рушницю та почав погрожувати їй та її батькам. Після цього чоловік здійснив кілька пострілів в повітря. На щастя, від злочинних дій фігуранта ніхто не постраждав.

Слідчі вилучили у затриманого зброю – гладкоствольну рушницю 12-ого калібру та 10 набоїв до неї. Речові докази буде скеровано експерту для дослідження.

Дії 39-річного киянина в поліції кваліфікували за ч. 4 ст. 296 Кримінального кодексу України (Хуліганство). Підозрюваного у злочині затримали у порядку статті 208 КПК України та помістили до ізолятора тимчасового тримання. Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 3 до 7 років.

Зараз слідчі відділення поліції Міжгір’я готують матеріали для повідомлення затриманому про підозру та обрання запобіжного заходу.

Досудове розслідування у справі триває.

Поліція Закарпатської області