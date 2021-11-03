Закарпатські поліцейські затримали небезпечного грабіжника, який перебував у міжнародному розшуку

Нещодавно поліцейські Закарпаття отримали оперативну інформацію про те, що у області може переховуватися зловмисник, який розшукується Інтерполом.

За інформацією від іноземних колег 58-річний чоловік підозрюється у скоєнні озброєного пограбування та грабежу на території Угорщини.

У результаті оперативних заходів поліцейські Закарпаття спільно з працівниками Міграційної служби області з’ясували, що переховується зловмисник в Ужгороді.

Саме за місцем його теперішнього мешкання в обласному центрі Закарпаття сьогодні, 3 листопада, зловмисника і затримали працівники сектору міжнародного поліцейського співробітництва спільно з оперативниками Управління карного розшуку Закарпаття.

Наразі вирішується питання про затримання розшукуваного у порядку статті 208 КПК України, а також щодо обрання фігурантові запобіжного заходу та подальшу його екстрадицію до країни-ініціатора розшуку.

Поліція Закарпатської області