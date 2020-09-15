Закарпатця, розшукуваного за зґвалтування, затримали на Львівщині за грабіж

У Червоноградський відділ поліції 12 вересня надійшло повідомлення про те, що близько 20.30 на вулиці Степана Бандери на 56-річного перехожого,місцевого мешканця, напали двоє чоловіків, які побили його та відібрали мобільний телефон.

На місці події працювала слідчо-оперативна група, співробітники інших служб та підрозділів Червоноградського відділу поліції. Завдяки допомозі очевидців, а також злагодженій роботі, правоохоронці встановили, що до скоєння злочину причетні 31-річний житель Червонограда та раніше судимий мешканець Закарпаття віком 42 роки, який перебував у розшуку за зґвалтування.

Слідчі територіального підрозділу поліції повідомили їм про підозру у скоєнні злочину, передбаченого ч.2 ст.186 (грабіж) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає покарання — позбавлення волі на строк від чотирьох до шести років.

Зловмисники затримані в порядку ст.208 Кримінального процесуального кодексу України, невдовзі суд обере їм запобіжні заходи.

Досудове розслідування триває, повідомили в поліції Львівщини. // zakarpattya.net.ua