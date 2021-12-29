Закарпатця звільнили від покарання за спалений Mercedes колишньої дружини

Тячівський райсуд оголосив вирок 40-річному місцевому мешканцю, який проник у двір колишньої дружини та підпалив її Mercedes-Benz у гаражі. Збитки від пожежі оцінили у майже 470 тис. грн, чоловік уже компенсував шкоду. У суді обвинувачений пояснив, що підпалив машину після сварки з колишньою дружиною, яка його образила. За підпал чоловік отримав 4 роки тюрми, але з іспитовим терміном на 2 роки.

Як зазначається у вироку Тячівського районного суду, пізно ввечері 26 червня 2021 року 40-річний мешканець Тячева Василь Ш. проник на у двір колишньої дружини Мар’яни Ш., зайшов у гараж, залив під капот Mercedes-Benz C-200 бензин і підпалив. Матеріальну шкоду від пожежі оцінили у понад 469 тис. грн.

Під час судового засідання, обвинувачений свою вину визнав повністю та пояснив, що того дня посварився з колишньою дружиною Мар’яною Ш., яка його образила. Обвинувачений розповів, що був сердитий на жінку, тому близько 23:00 увійшов у гараж, де знаходився автомобіль Mercedes-Benz C-200 та налив під капот суміш бензину та автомастила, яку раніше приготував для заправки бензопили. Після підпалу чоловік сам зателефонував дружині та повідомив, що підпалив її авто. Також обвинувачений додав, що вже відшкодував колишній дружині завдану шкоду та просив не позбавляти його волі.

Потерпіла дружина у суд не прийшла, однак надіслала заяву, в якій просила розглянути справу без неї, зазначила, що претензій до обвинуваченого не має та просила не позбавляти його волі.

Суддя Тячівського райсуду Володимир Гримут визнав 40-річного закарпатця винним за ч. 2 ст. 194 ККУ (умисне пошкодження чужого майна, що заподіяло шкоду у великих розмірах, вчинене шляхом підпалу) та присудив йому 4 роки позбавлення волі із призначенням іспитового терміну на 2 роки. Крім того, обвинувачений має відшкодувати 5,1 тис. грн. витрат за проведення експертиз. Зазначається, що чоловік має право на оскарження вироку протягом 30 днів. // zaxid.net