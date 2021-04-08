Закатована дитина: У Харкові обвинувачена інспектор поліції не визнає провину

У Харкові суд готується перейти до стадії дебатів у справі за обвинуваченням старшого інспектора ювенальної превенції в службовій недбалості, що призвела до смерті дитини

Сьогодні, 8 квітня, Жовтневий районний суд Харкова продовжив розгляд справи проти старшого інспектора ювенальної превенції, яка обвинувачується у службовій недбалості, повідомили Depo.Харків у прес-службі суду.

На засідання з’явилися всі учасники процесу. Суд допитав обвинувачену. Інспектор провину не визнає, про що надала відповідні свідчення.

Суд завершив дослідження доказів та матеріалів і оголосив перерву для підготовки до стадії дебатів.

Наступне судове засідання призначене на 29 квітня.

Довідка Depo.Харків. 9 жовтня 2018 року Жовтневий райсуд Харкова призначив батькові закатованого хлопчика покарання у виді 10 років позбавлення волі (максимально можливе відповідно до санкції статей). Матір засудили до восьми років за ґратами.

Водночас було встановлено, що родичі намагалися зарадити трагедії і повідомляли про факти катування дитини до Центру соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді Новобаварського району. Проте належної реакції не було.

Крім того, встановлено, що старшою інспекторкою ювенальної превенції повідомлення про факти катування дитини, які надходили від центру, залишалися без своєчасного розгляду та заходів реагування.

Інспекторку обвинувачують за ч. 2 ст. 367 Кримінального кодексу України (службова недбалість, неналежне виконання службовою особою своїх службових обов’язків через несумлінне ставлення до них, що спричинило тяжкі наслідки – смерть дитини).