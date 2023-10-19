Закликав «денацифікувати» Україну. Засуджено ворожого поплічника – співробітника облвійськкомату Черкащини

Служба безпеки зібрала доказову базу на ще одного прихильника прокремлівського режиму, який заперечував збройну агресію рф.

За матеріалами СБУ суд призначив йому покарання у виді 2 років позбавлення волі.

Нагадаємо, що контррозвідники СБУ викрили минулого року поплічника ворога, яким виявився співробітник Черкаського обласного територіального центру комплектування та соціальної підтримки.

Від початку повномасштабного вторгнення чиновник активно агітував підтримувати політику агресора та планував сприяти ворогу у війні проти нашої держави у разі захоплення регіону. Також закликав «денацифікувати» Україну та знищити «бандерівців».

Свої проросійські погляди наполегливо поширював серед власного оточення та колег по роботі.

Крім цього, він заперечував причетність загарбників до вчинення воєнних злочинів у Бучі. Натомість виправдовував ракетні удари по українським містам та вбивства цивільних громадян.

На підставі зібраних СБУ доказів суд визнав зловмисника винним за ч. 3 ст. 436-2 (виправдовування, визнання правомірною, заперечення збройної агресії російської федерації проти України, глорифікація її учасників) Кримінального кодексу України та призначив покарання – 2 роки позбавлення волі.

Черкаський апеляційний суд залишив рішення суду першої інстанції без змін.

Розслідування проводили співробітники СБУ Черкаської області за процесуального керівництва обласної прокуратури.

Управління СБ України в Черкаській області