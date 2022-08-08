Закликав підтримати окупантів – за посягання на територіальну цілісність України судитимуть мешканця Київщини

За процесуального керівництва Броварської окружної прокуратури скеровано до суду обвинувальний акт стосовно мешканця Київщини за фактом посягання на територіальну цілісність і недоторканність України (ч.1 ст.110 КК України).

Згідно з даними слідства, мешканець м. Бровари, перебуваючи на одній з вулиць міста, закликав місцевих мешканців визнати що Крим – це РФ, а нашим Збройним Силам України потрібно скласти зброю. Також він демонстрував фото та відеоматеріали на підтримку РФ, таким чином закликаючи до змін меж території України.

Під час обшуку у чоловіка виявлено та вилучено речі й документи, що свідчать про підтримку дій країни-агресора. За клопотанням прокуратури суд обрав йому запобіжний захід – тримання під вартою.

Досудове розслідування у кримінальному провадженні здійснювалося слідчим управлінням ГУНП в Київській області за оперативного супроводу УСР в Київській області ДСР НП України.

Санкція статті передбачає покарання у виді позбавлення волі на строк від п’яти до десяти років з конфіскацією майна або без такої.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Київська обласна прокуратура