Закликав відмовитися від тимчасово окупованих територій – на Житомирщині судитимуть колишнього правоохоронця

Житомирська обласна прокуратура надіслала до суду обвинувальний акт стосовно громадянина України за фактом розповсюдження матеріалів із закликами до вчинення дій з метою зміни меж території та державного кордону України на порушення порядку, встановленого Конституцією України, та поширенні матеріалів, у яких міститься виправдовування, визнання правомірною збройної агресії рф проти України, вчинені повторно (ч. ч. 1, 2 ст. 110, ч. ч. 2, 3 ст. 436-2 КК України).

За даними слідства, 29-річний житель Житомирського району, колишній правоохоронець, систематично, протягом 2020 – березня 2023 років розміщував на своєму акаунті у соцмережі тексти з проросійською риторикою.

Він переконував, що треба відмовитися від тимчасово окупованих ворогом територій Донецької та Луганської областей і «задекларувати новий кордон з новою державою по лінії фронту». Так він відповідав на запитання «навіщо мені Донбас», використовуючи нецензурну лексику.

Вже після повномасштабного збройного вторгнення рф, у серпні 2022 року, також стверджував, що Україні шкодить територіальна цілісність у межах січня 2014 року. Правоохоронець радив позбутися окупованих територій, бо «насправді їх втрата і є наша найбільша перемога».

А далі – ще «гучніші» заяви про те, що війну веде не росія на нашій території, а «ми – з російською імперією ведемо колоніальні війни за південний схід».

Підтримуючи та поширюючи ідеологічні наративи держави-агресора, обвинувачений зневажливими словами називав українське суспільство, бажав смерті керівництву держави. Стверджував, що не треба воювати з росіянами, «бо ми одін народ».

Досудове розслідування проводило Управління СБУ в Житомирській області.

Санкція суворішої, ч. 2 ст. 110 КК України передбачає покарання – позбавлення волі від 5 до 10 років з конфіскацією майна або без такої.

Пресслужба Житомирської обласної прокуратури