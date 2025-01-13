Законопроєкт, що загрожує журналістам-розслідувачам, знову планують голосувати у Раді

Цього тижня його включили до порядку денного.

Законопроект, в якому передбачена посилена кримінальна відповідальність за оприлюднення інформації з реєстрів, цього тижні знову включили до порядку денного засідань Верховної Ради України, повідомив у понеділок, 13 січня, голова парламентського комітету з питань свободи слова Ярослав Юрчишин.

«Біг по граблях: продовження. Законопроект № 10242 знову в порядку денному Верховна Рада України», – написав він у Telegram.

Депутат додав, що на пропозицію Комітету з питань свободи слова провести консультації з журналістами та медіа-експертами, які проти його ухвалення, у фракції більшості не відповіли.

«Тобто, опосередковано підтвердили, що законопроекти потрібен лише для того щоб закрити можливість розслідувачам ставити незручні питання про зловживання влади. Якщо ціль посилити захист реєстрів, то такий механізм точно можна знайти. Разом», – зазначив Юрчишин.

Керівник комітету свободи слова заявив, що під час розгляду законопроєкту в сесійній залі буде вимагати ставити на підтвердження усі правки, які він підготував разом із своїми колегами по фракції «Голос».