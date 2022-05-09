Закордонний «квиток» для чоловіків за $7 000: у Львові затримали чергового «комерсанта»

Викрили нелегальний канал переправлення чоловіків через державний кордон до країн ЄС оперативники управління стратегічних розслідувань у Львівській області та слідчі поліції області.

Як встановили поліцейські, «бізнесмен» забезпечував чоловіків призовного віку пакетом документів. Фальсифіковані папірці дозволяли чоловікам безперешкодно виїхати за межі України. Вартість «квитка» становила 7000 доларів США.

7 травня у Львові поліцейські затримали зловмисника в порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України. З місця затримання вилучили 7000 доларів США та копії з даними чоловіка для подальшого виготовлення необхідних документів для безперешкодного виїзду.

За процесуального керівництва Львівської обласної прокуратури затриманому повідомлено про підозру за ч. 3 ст. 332 (незаконне переправлення осіб через державний кордон України) Кримінального кодексу України.

Вирішується питання про обрання підозрюваному запобіжного заходу.

За скоєне фігуранту може загрожувати до 9-ти років ув’язнення.

Національна поліція України