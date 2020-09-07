«Закосить под дурака»: убийца херсонского журналиста объявил себя «посланником небес»

В Херсоне убит бывший заведующий корреспондентским пунктом государственного информационного агентства Укринформ, в прошлом – редактор областной молодежной газеты «Ленинский прапор» Григорий Кривец.

Знающий репортер, активный и всегда доброжелательный человек – таким его помнят в журналистских кругах.

Но все мы, к сожалению, не молодеем, и с выходом на пенсию из представителей четвертой власти, всегда находящихся в эпицентре событий, превращаемся в обычных бесправных и незащищенных пенсионеров. Со скудной пенсией и житейской зависимостью от родных и близких помоложе. С ними-то Григорию Григорьевичу и не повезло.

Пасынок, которого он принял, как родного, крепко «подсел» сперва на алкоголь, а затем и на наркотические «соли». На веселое времяпровождение денег не хватало, и как-то агрессивный молодчик отобрал их у приемного отца. Затем полез на него с кулаками, и забил до смерти.

Лежащего на полу в крови 78-летнего старика нашла дочь. Она же вызвала полицейских, которые задержали дебошира, даже не успевшего сменить окровавленную одежду. И плохо соображающего, что натворил.

Начальник Корабельного (Комсомольского) отделения Национальной полиции Андрей Сколибог говорит, что сегодня, 7 сентября, в суд направят представление об аресте задержанного на весь период следствия. В Единый реестр досудебных расследований внесли материалы по статье 115 УК Украины (умышленное убийство).

Признательные показания о совершенном преступлении пасынок-убийца на первых порах давал. Однако после того, как его препроводили в изолятор временного содержания, объявил себя «посланником небес». Его поведение может свидетельствовать либо о расстройстве психики под воздействием «расширяющих сознание» препаратов, либо о попытке его имитировать с целью уклониться от приговора и отправки на долгие годы в исправительную колонию. Впрочем, в таких случаях назначают психиатрическую экспертизу. // kherson.net.ua