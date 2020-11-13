«Закрити очі» на порушення за ₴50 000 – «на гарячому» затримали працівника поліції

Слідчі Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Миколаєві, затримали заступника начальника одного з секторів ВП ГУ Нацполіції в Одеській області за фактом вимагання та одержання неправомірної вигоди (ч. 3 ст. 368 КК України).

За попередньою інформацією, 40-річний правоохоронець вимагав від громадянина кошти за невжиття заходів реагування не допущені порушення в господарській діяльності та не притягнення до відповідальності. Поліцейський встановив вартість — 2 000 гривень за 1 тонну спиртовмісної речовини.

Так, 21 жовтня 2020 року посадовець одержав 10 000 гривень за закриття матеріалів перевірки стосовно повідомлень, щодо можливого зберігання громадянина великої кількості спирту та фальсифікованої горілки, а також подальшого не реагування на можливі порушення в господарській діяльності.

12 листопада 2020 року слідчі ДБР затримали заступника начальника в порядку ст. 208 КПК України — після одержання 40 000 гривень за нереагування працівниками поліції в Одеській області на перевезення спиртовмісної речовини, яка призначалася для виготовлення зимового автомобільного омивача скла.

Наразі планується повідомлення про підозру, вручення клопотання про обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою, а також про тимчасове відсторонення від займаної посади.

Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 5 до 10 років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до 3 років з конфіскацією майна.

Процесуальне керівництво досудовим розслідуванням у кримінальному провадженні здійснює Одеська обласна прокуратура, оперативний супровід – УСБУ в Одеській області.

Державне бюро розслідувань