Закриття кримінальних проваджень та невтручання в господарську діяльність за хабар — судитимуть поліцейського та адвоката

Обласною прокуратурою направлено до суду обвинувальний акт стосовно адвоката за фактом одержання неправомірної вигоди за вплив на прийняття рішення (ч. 2 ст. 369-2 КК України), а стосовно поліцейського — ще і за фактом одержання неправомірної вигоди, поєднаного з вимаганням (ч. 3 ст. 368 КК України).

За даними слідства, адвокат, знаючи про проведення дізнання у кримінальному провадженні щодо нанесення тілесних ушкоджень, вступив у змову з начальником сектору патрульної поліції одного з відділень поліції Харківського відділу поліції ГУНП в області і розробив план з одержання неправомірної вигоди.



Поліцейський зустрівся із заявником та пообіцяв вплинути на дізнавача, а саме — на прийняття рішення щодо закриття справи. Вартість такої «допомоги» склала 20 тис. грн.

З метою приховання злочинної діяльності передача грошових коштів здійснювалась через адвоката.

У грудні 2020 року чоловік зустрівся з адвокатом і передав йому зазначену суму коштів.

Крім того, досудовим розслідуванням встановлено, що вказаний поліцейський одержав неправомірну вигоду від фізичної особи в розмірі 4 тис. грн за неперешкоджання господарській діяльності одного з магазинів.

Досудове розслідування проводили слідчі Другого слідчого відділу (з дислокацією в м. Харків) Територіального управління ДБР, розташованого в м. Полтаві, оперативний супровід здійснювали співробітники Другого оперативного відділу (з дислокацією в м. Харків) Територіального управління ДБР, розташованого в м. Полтаві та Управління внутрішньої безпеки в Харківській області Департаменту внутрішньої безпеки НП України.

Санкція ч. 3 ст. 368 КК України передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від п’яти до десяти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років, з конфіскацією майна.

Санкція ч. 2 ст. 369-2 КК України передбачає покарання у вигляді штрафу від двох тисяч до п’яти тисяч п’ятисот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або позбавлення волі на строк від двох до п’яти років.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Пресслужба Харківської обласної прокуратури