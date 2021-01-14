Закриття кримінальних справ та невтручання в господарську діяльність за хабар — поліцейському та адвокату повідомлено про підозру

За процесуального керівництва обласної прокуратури повідомлено про підозру колишньому начальнику сектору патрульної поліції одного з відділень поліції Харківського відділу поліції ГУНП в області та адвокату за фактом одержання неправомірної вигоди за вплив на прийняття рішення про закриття кримінального провадження (ч. 2 ст. 369-2 КК України).

У ході досудового розслідування встановлено, що адвокат, знаючи про проведення дізнання у кримінальному провадженні щодо нанесення тілесних ушкоджень, вступив у змову з начальником сектору патрульної поліції одного з відділень поліції Харківського відділу поліції ГУНП в області і розробив план з одержання неправомірної вигоди.

Поліцейський зустрівся із заявником та пообіцяв вплинути на дізнавача, а саме — на прийняття рішення щодо закриття справи. Вартість такої «допомоги» склала 20 тис. грн.

З метою приховання злочинної діяльності передача грошових коштів здійснювалась через адвоката.

У грудні 2020 року чоловік зустрівся з адвокатом і передав йому зазначену суму коштів.

Наразі проводяться першочергові слідчі (розшукові) дії, в тому числі обшуки за місцем проживання поліцейського, адвоката та у службових приміщеннях відділення поліції.

Досудове розслідування та оперативний супровід здійснюють співробітники Територіального управління ДБР, розташованого в м. Полтаві.

Крім того, досудовим розслідуванням встановлено, що вказаний поліцейський систематично одержував неправомірну вигоду в розмірі 4 тис. грн за неперешкоджання підприємницькій діяльності.

14 січня 2021 йому повідомлено про підозру в ще одному кримінальному провадженні за ч. 3 ст. 368 КК України.

Досудове розслідування здійснюють слідчі Територіального управління ДБР, розташованого в м. Полтаві, оперативний супровід — співробітники Управління внутрішньої безпеки в Харківській області Департаменту внутрішньої безпеки НП України.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Пресслужба Харківської обласної прокуратури