Закривав у шафі і морив голодом: чоловік отримав довічне ув’язнення за вбивство сина

У США суд визнав 28-річного Ентоні Мартінеса винним у вбивстві його 6-річного сина, який помер від недоїдання. Чоловіка засудили до довічного позбавлення волі.

Мартінесу також призначили ув’язнення за жорстоке поводження з дітьми та їхнє викрадення з прийомної родини, повідомляє AP із посиланням на місцеве видання The Arizona Daily Sun.

У березні 2020 року працівники екстреної служби, які приїхали на виклик бабусі 6-річного Дешона, виявили хлопчика мертвим. Дитина важила усього 8,1 кілограма.

Згодом розтин показав, що причиною смерті дитини стало недоїдання.

Батьки Дешона – Арчібек та Ентоні – спершу намагалися пояснити дефіцитну вагу сина медичним станом, але пізніше зізналися в тому, що протягом 16 годин на добу тримали його разом із 7-річним братом зачиненими в комірчині.

Протягом того часу дітям майже не давали їжі. За словами поліціянтів, таким чином батьки карали хлопчиків за крадіжку їжі.

Брат померлого вижив, його сестри віком 2 та 4 років були здоровими.

Детектив Мелісса Сей під час суду над матір’ю розповідала, що знайшла тіло Дешона в крихітній шафі, де хлопчики спали. Підлога була встелена шматком помаранчевого пластику, а в комірчині “жахливо смерділо сечею”.

“Я ніколи не бачила чогось такого ж жахливого за все своє життя. Його обличчя було повністю запалим. Він був більше схожим на скелет. Я могла бачити його ребра”, – сказала вона.

Мати хлопчика засудили до довічного позбавлення волі у липні 2023 року. Вона визнала свою провину і сказала, що страждала від фізичного та емоційного насилля свого чоловіка та свекрухи.

За словами жінки, вона почувалася безсильною, аби якось вплинути на ситуацію.

Також Арчібек поділилася тим, що відчуває “велике полегшення”, адже тепер її діти житимуть у кращому місці.

Під час засідання чоловік відмовився говорити, але передав своєму захиснику листа, адресованого своїм дітям.

У повідомленні, яке адвокат зачитав уголос, Мартінес вибачався перед своїми дітьми “за все те, через що змусив їх пройти”.

Перед судом також має постати бабуся дітей Енн Мартінес. // УП. Життя