Закупівля квартир для військових зі збитками понад ₴30 млн. – підозрюють колишнього посадовця підрозділу ЗСУ

За процесуального керівництва Офісу Генерального прокурора повідомлено про підозру колишньому заступнику керівника одного з підрозділів Збройних Сил України у заволодінні чужим майном шляхом зловживання службовим становищем (ч. 5 ст. 191 КК України).

За даними слідства, заступник начальника Головного квартирно-експлуатаційного управління ЗСУ упродовж 2017-2018 років, діючи за попередньою змовою групою осіб, забезпечив придбання Міністерством оборони України квартир для військовослужбовців за завищеними цінами.

Відповідно до тендерної документації було закуплено 90 квартир в Дніпропетровській області за ціною 13 тис грн за квадратний метр на загальну суму понад 80 млн. грн. Однак, відповідно до оціночної будівельної експертизи ціна квадратного метру у цьому регіоні становила 8 тис грн.

Внаслідок таких дій державним інтересам завдано понад 30 млн. грн. збитків.

Наразі тривають невідкладні слідчі та процесуальні дії. Досудове розслідування у кримінальному провадженні здійснюється слідчими Головного слідчого управління ДБР.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Офіс Генерального прокурора