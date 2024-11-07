Закупівля неякісних бронежилетів: у Харкові судитимуть учасників оборудки, серед яких двоє правоохоронців

Прокурорами Харківської обласної прокуратури затверджено та направлено до суду обвинувальний акт стосовно чотирьох громадян за фактом заволодіння чужим майном шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, вчиненого за попередньою змовою групою осіб, в особливо великих розмірах та в умовах воєнного стану (ч. 5 ст. 191 КК України).

За даними слідства, у 2023 році двоє поліцейських Харківщини організували злочинну схему на закупівлі бронежилетів.

Правоохоронці відхилили інші пропозиції та обрали необхідну їм приватну фірму. З двома представниками цієї компанії вони увійшли у попередню змову для реалізації оборудки.

Комерсанти надали підроблений протокол випробування бронежилетів і перемогли у тендері.

Управління поліції Харківщини придбало 120 бронежилетів на майже 1 млн гривень, які не відповідають технічним вимогам та створюють небезпеку життю.

При цьому фігуранти розуміли, що забезпечення співробітників поліції засобами індивідуального захисту (бронепластинами) в особливий період здійснюється відповідно до нормативних та технічних документів та повинно відповідати вимогам до балістичної стійкості бронежилетів за державними стандартами.

Фактично дії обвинувачених підірвали рівень боєздатності особового складу Управління, створили перешкоди у їх підготовці до виконання покладених на них Законом України «Про національну поліцію».

Правоохоронці викрили ділків. Їх судитимуть у Ленінському районному суді м. Харкова.

Їм загрожує позбавлення волі на строк від семи до дванадцяти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років та з конфіскацією майна.

Досудове розслідування: другий слідчий відділ (з дислокацією у м. Харкові) ТУ ДБР, розташованого у м. Полтаві.

Оперативний супровід: другий оперативний відділ (з дислокацією у м. Харкові) ТУ ДБР, розташованого у м. Полтаві, Харківське управління ДВБ НПУ.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Харківська обласна прокуратура