Закупівля ноутбуків для вчителів: міністерства та СБУ запідозрили багатомільйонну корупційну змову

Міністерство цифрової трансформації, Служба безпеки та Міністерство освіти і науки запідозрили багатомільйонну корупційну змову на ноутбуках для вчителів.

Як повідомляє Мінцифра, стало відомо, що шахраї, називаючись представниками членів уряду, почали домовлятися про розподіл по регіонах переможців закупівель із подальшим отриманням «відкатів».

Усі тендери направлені на перевірку документів. Експертиза буде проведена впродовж 7 днів. Детальнішу інформацію міністерство пообіцяло надати згодом.

У липні стало відомо, що Кабінет міністрів виділить 980 мільйонів гривень субвенції на купівлю ноутбуків для понад 60 тисяч вчителів по всій Україні. Субвенція передбачала:

ноутбуки хорошої якості, вимоги до якої прописані в наказі МОН;

з урахуванням співфінансування та очікуваної вартості ноутбука у 20 тисяч гривень планувалося закупити понад 60 тисяч ноутбуків;

закупити ноутбуки на 24 області та Київ.

Суспільне