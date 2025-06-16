Закупівля палива зі збитками майже ₴47 млн – повідомлено про підозру екскерівнику Департаменту Центренерго

За процесуального керівництва Офісу Генерального прокурора колишньому директору Департаменту приватного акціонерного товариства «Центренерго» повідомлено про підозру у службовій недбалості (ч. 2 ст. 367 КК України).

За даними слідства, підозрюваний, неналежно виконуючи службові обов’язки, уклав три прямі договори на закупівлю мазутного палива за цінами, які перевищують ринкові. В результаті таких дій ПАТ «Центренерго», яке має державну форму власності, спричинено 46,8 млн грн збитків. Це підтверджено висновками судової економічної експертизи.

Досудове розслідування здійснюється детективами Головного підрозділу детективів Бюро економічної безпеки України.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Офіс Генпрокурора