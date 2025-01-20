Закупівля плит для колумбарію на Лісовому кладовищі із «націнкою» понад 2 млн. – у розтраті бюджетних коштів підозрюють ексдиректора ритуальної служби

Ще одну корупційну схему з розкрадання грошей міського бюджету викрили слідчі Деснянського управління поліції спільно з оперативниками Управління стратегічних розслідувань.

Правоохоронці встановили, що за замовленням спеціалізованого комунального підприємства КМДА у березні 2019 року на території Лісового кладовища розпочалось будівництво колумбарної стіни.

Ексдиректор підприємства, з метою штучного завищення ціни, під час складання кошторисної документації надав експертній державній організації тип граніту, якого немає в наявності та вказав його неіснуючі характиристики. Надалі, на підставі укладеного з підприємством договору, підрядна організація поставила майже півтори тисячі квадратних метрів облицювальних блоків граніту, які в подальшому використовувались у якості меморіальної дошки на місці захоронення урн з прахом після кремації.

Втім, слідство довело, що за граніт, «особливі» характеристики якого існують тільки на папері, місто переплатило підряднику понад 2 млн грн бюджетних коштів.

Наразі у рамках кримінального провадження, слідчі, за процесуального керівництва Деснянської окружної прокуратури повідомили 53-річному киянину про підозри за ч. 4 ст. 191 (Розтрата бюджетних коштів, вчинене службовою особою у великих розмірах) та ч. 2 ст. 366 (Службове підроблення) Кримінального кодексу України. Санкція інкримінованих статей передбачає позбавлення волі до восьми років, з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років.

Крім того, нагадаємо, що фігурант є підозрюваним в іншому кримінальному провадженні, пов’язаному з розкраданням бюджетних коштів під час будівництва колумбарної стіни. Тоді внаслідок умисних дій ексслужбовця поставлена клінкерна цегла «подорожчала» на майже 900 тисяч гривень.

Відділ комунікації поліції Києва