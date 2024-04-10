Закупівля військового обмундирування зі збитками у понад ₴1,7 млн. – судитимуть службову особу виконкому сільради

За процесуального керівництва Обухівської окружної прокуратури скеровано до суду обвинувальний акт стосовно службової особи виконавчого комітету однієї з сільських рад Обухівського району за фактом службової недбалості (ч. 2 ст. 367 КК України).

Розслідуванням встановлено, що у 2022 році за результатами проведеного тендеру сільська рада закупила 320 комплектів зимового військового обмундирування для добровольчого формування територіальної громади.

Обвинувачена, неналежно здійснюючи свої службові обов’язки, під час закупівлі не забезпечила раціональне та ефективне використання бюджетних коштів і дослідження середньої ринкової ціни комплектів зимового одягу та взуття.

В ході слідства експертизами встановлено, що вартість закупівлі обмундирування завищена на понад 1,7 млн грн.

Дії службової особи призвели до безпідставного перерахування бюджетних коштів на рахунок переможця тендеру. Таким чином громаді завдано збитків на вказану суму.

Досудове розслідування здійснювалось слідчими відділу поліції № 1 Обухівського райуправління ГУ Нацполіції в Київській області.

Раніше до суду скерували обвинувальний акт стосовно сільського голови, який прийняв та підписав видаткові накладні за результатом поставки товару і забезпечив перерахування коштів з місцевого бюджету.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Київська обласна прокуратура