Закупівля залізничного обладнання для КП «Київпастранс» з переплатою ₴1,1 млн – затримано посадовця

Прокурорами Подільської окружної прокуратури міста Києва начальнику відокремленого підрозділу КП «Київпастранс»повідомлено про підозру у розтраті бюджетних коштів.

Посадовця затримали в порядку ст. 208 КПК України.

Встановлено, що комунальне підприємство закуповувало залізничне обладнання. За умовами договору постачальнику заплатили майже 5 млн гривень.

Висновками експерта встановлена, що вартість придбаного обладнання завищена на понад 1,1 млн гривень.

В той же час посадовець, відповідальний за закупівлю, не перевіривши ринкову вартість товару, забезпечив його оплату.

Йому повідомлено про підозру за ч. 5 ст. 191 КК України, а саме – у розтраті чужого майна, шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, вчиненого в умовах воєнного стану та в особливо великих розмірах.

Пресслужба Київської міської прокуратури