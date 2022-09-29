Закупка товарів для одеської тероборони за втричі завищеними цінами – голова РДА міста відповідатиме перед Законом (ФОТО)

Прокурори Суворовської окружної прокуратури м. Одеси скерували до суду обвинувальний акт стосовно голови однієї із районних адміністрацій Одеси за фактом зловживання службовим становищем (ч. 2 ст. 364 КК України).

Слідством встановлено, що посадовець, на виконання заявки військової частини, закупив у підприємства спальні мішки, каремати і термобілизну для територіальної оборони та добровольчих формувань Одеси за втричі завищеною ціною. З місцевого бюджету було сплачено зайвих 715 тис гривень.

В рамках кримінального провадження з метою відшкодування збитків прокурором пред’явлено цивільний позов.

Матеріали щодо законності дій підприємства-постачальника та шляхів отримання ним товарів виділені в окреме провадження.

Досудове розслідування у кримінальному провадженні здійснювали слідчі ВП №3 ОРУП №1 ГУНП в Одеській області за оперативного супроводу співробітників УСР в Одеській області ДСР НП України та УСБУ в Одеській області.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Пресслужба Одеської обласної прокуратури