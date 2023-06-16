Закупили на понад ₴1 млрд. неякісної амуніції для ЗСУ – підозрюють ексзаступника Міністра оборони та пособника

За процесуального керівництва Спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Офісу Генерального прокурора повідомлено про підозру колишньому заступнику Міністра оборони України і екскерівнику Департаменту державних закупівель та постачання матеріальних ресурсів Міноборони.

Їм інкриміновано розтрату майна і перешкоджання законній діяльності Збройних Сил України та інших військових формувань (ч. 2 ст. 28, ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 28 ч.1 ст. 114-1 КК України).

За даними слідства, підозрювані у період дії воєнного стану придбали для потреб ЗСУ засоби індивідуального захисту, які за своїм якісним станом не відповідають встановленим вимогам та не можуть бути використані у війську.

Вони закупили в іноземної фірми майже 3 тисячі бронежилетів на понад 130 млн грн. Згідно висновків товарознавчої експертизи реальна ринкова вартість цих засобів захисту становить лише 25 млн грн. Таким чином майже 100 млн грн було розтрачено.

Крім того, екскерівник Департаменту придбав в іноземної фірми одяг – зимові куртки і штани для потреб ЗСУ на суму майже 1 млрд грн. Одяг не відповідав встановленим вимогам якості та не міг бути використаний військовими в холодну пору року в умовах ведення інтенсивних бойових дій.

Під час обшуків за місцем роботи та проживання підозрюваних виявлено документацію та інші речові докази.

Наразі обидва підозрювані перебувають під вартою.

Досудове розслідування здійснюється Головним слідчим Управлінням СБУ за оперативного супроводу ДВКР та ДЗНД СБУ.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Офіс Генпрокурора