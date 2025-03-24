Закупив ліхтарі для шкільних укриттів зі збитком в ₴400 тис. – у розтраті викрито начальника управління освіти Подільської РДА

Злочин розкрили слідчі Подільського управління поліції спільно з співробітниками Служби безпеки України у м. Києві та Київській області за процесуального керівництва Подільської окружної прокуратури.

Встановлено, що наприкінці 2022 року посадовець уклав договір з підприємством-переможцем тендеру про закупівлю світлодіодних ліхтарів та ламп для облаштування найпростіших укриттів в 28-ми навчальних закладах Подільського району міста Києва.

Постачальнику за товар з місцевого бюджету було сплачено понад 965 000 гривень. Однак, проведеним розслідуванням встановлено, що вартість закуплених світлодіодних пристроїв є значно меншою. Згідно проведених експертиз, сума переплати становить понад 400 000 грн.

Фігуранту повідомлено про підозру за ч. 4 ст. 191 Кримінального кодексу України у розтраті чужого майна, шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, вчиненого в умовах воєнного стану та у великих розмірах. Санкція статті передбачає до восьми років позбавлення волі з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років. Вирішується питання щодо відсторонення порушника від займаної посади.

Зазначимо, що минулого місяця вказаному посадовцю оголошено про підозру за переплачені понад 130 000 гривень за подовжувачі для цих же укриттів.

Відділ комунікації поліції Києва