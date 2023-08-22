Закупив товари для потреб добровольців за завищеними цінами – на Київщині підозрюється голова селищної ради

Прокурори Фастівської окружної прокуратури повідомили про підозру голові однієї з селищних рад Київської області за фактом розтрати чужого майна в умовах воєнного стану (ч. 4 ст. 191 КК України).

За даними слідства, підозрюваний закупив у підприємця для потреб добровольчого формування територіальної громади ноутбук, бензорізи, бензопили, камери відеоспостереження та інші товари за завищеними цінами. При цьому добровольче формування не мало нагальної потреби у вказаних речах.

Своїми діями посадовець заподіяв селищній раді збитки на майже 600 тисяч гривень.

Оперативний супровід у кримінальному провадженні забезпечують працівники ГУ СБ України в м. Києві та Київській області.

Досудове розслідування триває.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Київська обласна прокуратура