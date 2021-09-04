Залишення в небезпеці травмованого 7-річного хлопчика у Черкасах – ще одній особі повідомлено про підозру
За процесуального керівництва Черкаської окружної прокуратури місцевому жителю повідомлено про підозру в залишенні малолітньої дитини в небезпеці, що спричинило тяжкі наслідки (ч. 3 ст. 135 КК України).
За даними слідства, чоловік разом з дружиною, тимчасово доглядаючи за дитиною, спостерігали поганий стан здоров’я хлопчика, але не звернулися за професійною допомогою до закладів охорони здоров’я та залишили у небезпечному для життя стані травмовану дитину, яка з об’єктивних причин була позбавлена можливості вжити заходів до самозбереження.
Вирішується питання про обрання підозрюваному запобіжного заходу.
Раніше дружині підозрюваного також було повідомлено про підозру за фактом залишення малолітньої дитини в небезпеці, що спричинило тяжкі наслідки (ч. 3 ст. 135 КК України). Слідчим суддею Соснівського районного суду м. Черкаси задоволено клопотання прокуратури щодо обрання жінці запобіжного заходу у виді тримання під вартою.
Наразі стан дитини важкий, вона перебуває в штучній комі. За її життя борються лікарі Черкаської дитячої обласної лікарні.
Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України, особа вважається невинуватою у вчиненні злочину й не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.
За матеріалами Черкаської обласної прокуратуриTweet