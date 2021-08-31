Залишення в небезпеці травмованого 7-річного хлопчика – жительку Черкас взято під варту

За процесуального керівництва Черкаської окружної прокуратури жительці м. Черкаси повідомлено про підозру у залишенні малолітньої дитини в небезпеці, що спричинило тяжкі наслідки (ч. 3 ст. 135 КК України).

За даними слідства, 24 серпня до реанімаційного відділення Черкаської обласної лікарні доставлено 7-річного хлопчика з тілесними ушкодженнями. Підозрювана, яка тимчасово доглядала за дитиною, спостерігаючи поганий стан здоров’я хлопчика, не звернулася за професійною допомогою до закладів охорони здоров’я та намагалася самостійно надавати йому медичну допомогу.

Наразі Соснівським районним судом м. Черкаси підозрюваній обрано запобіжний захід – тримання під вартою.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

За матеріалами Черкаської обласної прокуратури