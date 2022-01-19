Залишено без змін вирок рецидивістам, які вчинили розбій та забили молодого хлопця до інвалідності
Ухвалою Харківського апеляційного суду залишено без змін вирок суду першої інстанції щодо двох місцевих мешканців за фактом замаху на вбивство, вчиненому з корисливих мотивів за попередньою змовою, розбої з нанесенням тяжких тілесних ушкоджень та незаконному заволодінні паспортом (ч. 2 ст. 15 п.п. 6, 12 ч. 2 ст. 115, ч. 4 ст. 187, ч. 3 ст. 357 КК України).
Як повідомив керівник окружної прокуратури Едуард Миргородський, досудовим розслідуванням встановлено, що у січні 2017 року раніше судимі, нетверезі 26-річний та 20-річний чоловіки жорстоко побили випадкового перехожого на зупинці через особисту неприязнь. Один із чоловіків почав бити 21-річного потерпілого по голові, а його товариш спостерігав, щоб протиправні дії ніхто не помітив.
Зупинили рецидивістів двоє студентів сусіднього гуртожитку, які побачили бійку у вікно та почали кричати. Вахтер гуртожитку викликала на місце події поліцію.
У цей час чоловіки, скориставшись безпорадним станом потерпілого, обшукали кишені жертви, забрали його телефон і паспорт, та втекли.
Через отримані травми хлопець три тижні провів у комі. Лікарі провели 5 надскладних операцій, проте потерпілий досі не може самостійно пересуватися, розмовляти та потребує постійного лікування й реабілітації.
Вироком Куп’янського міськрайонного суду Харківської області від 17 січня 2019 року чоловікам призначено покарання у виді 11 років позбавлення волі та 10 років 6 місяців за ґратами з конфіскацією майна.
Завдяки принциповій позиції окружної прокуратури, ухвалою Харківського апеляційного суду змін апеляційні скарги захисників та обвинувачених залишені без задоволення залишено без задоволення, а рішення суду першої інстанції – без змін.
Довідково: ухвала набрала законної сили.
Пресслужба Харківської обласної прокуратури