Залізничник передавав ворогу дані про перевезення військової техніки на Харківщині

За процесуального керівництва Харківської обласної прокуратури громадянину повідомлено про підозру у державній зраді, вчиненій в умовах воєнного стану (ч. 2 ст. 111 КК України).

За даними слідства, помічник машиніста одного з локомотивних депо Харківщини добровільно вирішив допомагати ворогу. Чоловік, використовуючи службове положення та доступ до інформації щодо маршрутів, якими перевозиться українська військова техніка, «зливав» ці дані своєму куратору – представнику держави-агресора.

Правоохоронці затримали підозрюваного за місцем мешкання під час підготовки чергового «звіту» для куратора. У ході обшуку у нього вилучено телефон з доказами протиправної діяльності.

За клопотанням сторони обвинувачення чоловіку обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без права внесення застави.

Досудове розслідування та оперативний супровід здійснює Управління СБУ в Харківській області.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Офіс Генпрокурора