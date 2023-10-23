Залізничник з Харкова «зливав» окупантам маршрути ешелонів військової техніки ЗСУ: йому загрожує до 8 років увʼязнення

Харківською обласною прокуратурою затверджено та направлено до суду обвинувальний акт щодо 52-річного чоловіка за фактом збору та поширення інформації про розташування ЗСУ, вчиненого в умовах воєнного стану (ч. 2 ст. 114-2 КК України).

За даними слідства, працівник однієї із залізничних станцій Харківщини, маючи проросійські погляди, активно допомагав збройним силам рф.

Так, чоловік фіксував дані про розташування української військової техніки, особового складу Сил оборони, а також об’єктів критичної інфраструктури на території Харкова та області. Він відслідковував маршрути переміщення рухомих складів з військовою технікою ЗСУ.

Зібрану інформацію коригувальник «зливав» у закритий проросійський Телеграм-канал.

У подальшому ворог використовував ці дані для планування та здійснення вогневих ударів по Харківському регіону.

Наразі харківʼянин перебуває під вартою. Обвинувальний акт розглядатимуть в Орджонікідзевському районному суді м. Харкова.

Санкція статті передбачає покарання у виді позбавлення волі на строк від п’яти до восьми років.

Досудове розслідування та оперативний супровід — Управління СБУ в Харківській області.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Харківська обласна прокуратура