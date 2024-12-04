Залишено в силі вирок полтавцю, який у 16 років завдав смертельних побоїв чоловіку

За публічного обвинувачення ювенальних прокурорів Полтавської обласної прокуратури залишено в силі вирок полтавцю, який, будучи неповнолітнім, завдав умисне тяжке тілесне ушкодження, що спричинило смерть потерпілого (ч. 2 ст. 121 КК України).

За скоєне у 2021 році Київський районний суд Полтави позбавив хлопця волі на 7 років. Цьогоріч Полтавський апеляційний суд не задовольнив апеляційну скаргу обвинуваченого і залишив вирок без змін.

Нагадаємо, подія сталася у жовтні 2020 року в Полтаві, на вул. Соборності, неподалік зупинки транспорту.

На той час 16-річний хлопець, реагуючи на появу в громадському місці 46-річного чоловіка у стані сп’яніння, вдарив останнього кулаком в обличчя.

Коли потерпілий упав, неповнолітній ногами у взутті завдав йому ще кілька ударів у голову, спричинивши тяжкі тілесні ушкодження. Через два тижні, перебуваючи у реанімаційному відділенні лікарні, чоловік помер не приходячи до тями.

Ухвала апеляційного суду набрала законної сили, проте може бути оскаржена в касаційному порядку.

Пресслужба Полтавської обласної прокуратури