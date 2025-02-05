Залишили дитину без допомоги лікарів, а після смерті тіло сховали в морозильнику: матері та її співмешканцю повідомили про підозру

Хлопчик отримав термічні опіки декількох ділянок тіла, після чого втрачав свідомість та мав порушення дихання, але ні мати, ні співмешканець не звернулися за допомогою до лікарів, а залишили малюка в безпорадному та небезпечному для життя стані, що призвело до його смерті. Чоловіку та жінці інкримінують злочини за трьома статтями Кримінального кодексу України.

Нагадаємо: кілька днів тому тіло хлопчика віком 1 рік і 3 місяці було виявлено у морозильній камері в одній із квартир у Пересипському районі Одеси, де малюк мешкав зі старшою на рік сестричкою, 18-річною матір’ю та її 44-річним неодноразово судимим співмешканцем.

У рамках кримінального провадження, розпочатого за п. 2 ч. 2 ст. 115 Кримінального кодексу України, поліцейські попередньо встановили, що приблизно в січні через недогляд матері хлопчик отримав термічні опіки декількох ділянок тіла.

«Після отриманих травм дитина втрачала свідомість та мала порушення дихання, але ні мати, ні співмешканець не звернулися по допомогу до лікарів, а залишили малюка в безпорадному та небезпечному для життя стані, що призвело до його смерті. Аби приховати цей факт, чоловік сховав тіло хлопчика у морозильну камеру», – повідомила начальник відділу розслідування злочинів, скоєних проти життя та здоров’я особи, Світлана Ткаченко.

Слідчі та криміналісти слідчого управління ГУНП в Одеській області, які працювали з мобільною ДНК-лабораторією та слідчо-оперативна група відділення поліції № 2 Одеського районного управління поліції № 1 з місця події вилучили низку речових доказів, які скерували на експертні дослідження. Тіло дитини направили на судово-медичну експертизу для встановлення остаточної причини смерті.

Жінку та чоловіка поліцейські затримали в порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України та помістили до ізолятора тимчасового тримання. Слідчі повідомили їм про підозру за ч. 3 ст. 135 Кримінального кодексу України – залишення в небезпеці особи, яка перебувала в небезпечному для життя стані і була позбавлена можливості вжити заходів до самозбереження через малолітство, якщо той, хто залишив без допомоги, зобов’язаний був піклуватися про цю особу і мав змогу надати їй допомогу, що спричинило смерть малолітньої особи. Крім цього, жінці повідомлено про підозру ще за ст. 166 ККУ – злісне невиконання батьківських обов’язків щодо догляду за дитиною, що спричинило тяжкі наслідки, а чоловіку – за ч. 1 ст. 297 ККУ – наруга над тілом померлого.

За клопотанням слідчих суд обрав підозрюваним запобіжні заходи у вигляді тримання під вартою терміном 60 діб без права внесення застави.

У ході слідства за результатами судових експертиз буде дано правову кваліфікацію всім діям чоловіка та жінки. Слідство триває під процесуальним керівництвом Суворовської окружної прокуратури міста Одеси.

Дівчинку, яка також виховувалась у цій родині, вилучено та поміщено до медичного закладу, де вона проходить обстеження. У подальшому вирішуватиметься питання щодо позбавлення матері батьківських прав та місця проживання дитини.

Відділ комунікації поліції Одещини