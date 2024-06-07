Залишив помирати на дорозі: на Прикарпатті судитимуть винуватця ДТП, у якій загинув велосипедист

Прокурори Івано-Франківської обласної прокуратури скерували до суду обвинувальний акт стосовно мешканця Коломиї за фактом порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило смерть потерпілого, а також залишення в небезпеці (ч. 2 ст. 286, ч. 1 ст. 135 КК України).

Слідством встановлено, що 26 грудня 2023 року водій автомобіля «Honda» рухаючись автодорогою Р-24 Татарів-Кам’янець-Подільський, у селі Мишин Коломийського району порушив правила дорожнього руху.

Він здійснив наїзд на велосипедиста, який рухався правим краєм проїзної частини у попутному з автомобілем напрямку.

Після цього водій, не надавши допомоги велосипедисту, залишив авто та втік. Потерпілий – 68-річний чоловік помер на місці події.

Винуватець ДТП переховувався на території дачного масиву у Коломиї, але вже наступного дня його розшукали та затримали правоохоронці.

Досудове розслідування здійснювали слідчі СУ ГУНП України в Івано-Франківській області.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Івано-Франківська обласна прокуратура