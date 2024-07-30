Залицяльник – шахрай: поліцейські закликають громадян бути пильними під час знайомств в інтернеті

Мешканка Коломийського району втратила 40 000 гривень, довірившись незнайомцю. Поліцейські нагадують, «подарунок з доставленням» – афера, яка діє вже багато років. Здебільшого у неї потрапляють жінки, які знайомляться онлайн.

До правоохоронців Коломийського РВП за допомогою звернулася 40-річна мешканка. Як з’ясували поліцейські, жінка упродовж кількох місяців в соціальній мережі листувалася з невідомою особою, яка представилась військовим США. Невдовзі чоловік повідомив, що надіслав їх посилку з начебто коштовностями та коштами. Та от щоб отримати її, заявниця мала сплатити мито. Не запідозривши шахрайства, коломиянка скинула на невідомий рахунок 40 тисяч гривень. Посилку жінка так і не отримала, а віртуальний залицяльник – зник.

Поліцейські розпочали кримінальне провадження за ст. 190 (Шахрайство) Кримінального кодексу України.

Правоохоронці застерігають, онлайн-знайомства можуть виявитися шахрайською пасткою. Тому не перераховуйте кошти на невідомі рахунки та завжди пам’ятайте про можливі ризики.

Не дайте себе ошукати!

Сектор комунікації поліції Івано-Франківщини