Замах на Стерненка: нападниці повідомили про підозру в державній зраді та замаху на вбивство

Сьогодні, 2 травня, їй обиратимуть запобіжний захід.

Про це Суспільному повідомили у пресслужбі Офісу Генпрокурора.

“За процесуального керівництва Офісу Генерального прокурора громадянці повідомлено про підозру за фактами державної зради та замаху на вбивство відомого волонтера (ч. 2 ст. 111, ст. 15, п.п. 6, 11,12 ч. 2 ст. 115 КК України)”, — зазначили у пресслужбі.

Правоохоронці затримали її в порядку ст. 208 КПК України.

2 травня Шевченківський районний суд м. Києва розглядатиме клопотання про обрання підозрюваній запобіжного заходу.

Що відомо про нападницю на Стерненка

Напередодні стало відомо, що особу нападниці встановили. Вона 1979 року народження з Одеської області, але була зареєстрована і проживала у Києві.

За даними джерел УП у правоохоронних органах, “підрозділи ГУ “І” ДЗНД, ДКР СБУ встановили особу, яка ймовірно, на замовлення представників російських спецслужб, здійснювала підготовчі заходи до вчинення терористичного акту в Києві”.

Як повідомили джерела, після надходження коштів на рахунки від спецслужб РФ, жінка зняла готівку через різні банкомати та банківські каси і на виконання вказівок спецслужб РФ 15 квітня винайняла квартиру в столичному елітному житловому комплексі, де живе Стерненко.

“Кілерша здійснювала візуальне спостереження за Стерненком та 1 травня здійснила замах на його вбивство і була затримана спецпідрозділом ЦСО “А” СБУ”, — пише “УП”.

Напередодні активіст Сергій Стерненко повідомив, що на нього вчинили напад та поранили 1 травня. Стерненко зауважив, що загрози життю нема, а нападницю затримали. За його словами, затримання провели співробітники Служби безпеки України.

Згодом Стерненко повідомив, що його прооперували. Куля не зачепила нічого важливого, загрози його життю немає.