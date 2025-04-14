Замах на сусіда, незаконна зброя та посів конопель – житомирянина засуджено до 9 років позбавлення волі

Житомирська окружна прокуратура забезпечила публічне обвинувачення у кримінальному провадженні щодо місцевого жителя, якого звинувачували у замаху на вбивство, незаконному зберіганні та придбанні вогнепальної зброї й боєприпасів без відповідного дозволу, виготовленні та зберіганні наркотичних засобів без мети збуту, а також у незаконному вирощуванні конопель у кількості понад 50 рослин. Дії обвинуваченого кваліфіковано за ч. 2 ст. 15, ч. 1 ст. 115, ч. 1 ст. 263, ч. 1 ст. 309, ч. 2 ст. 310 КК України.

Вироком Богунського районного суду м. Житомира обвинуваченого визнано винним у скоєнні вказаних кримінальних правопорушень та призначено покарання у вигляді 9 років позбавлення волі.

Під час досудового розслідування було з’ясовано, що конфлікт між обвинуваченим та його сусідом тривав довгий час – через діяльність останнього, який займався каменеобробкою на території власного подвір’я, що, на думку обвинуваченого, заважало йому відпочивати.

У день вчинення злочину, обурений піднятим пилом, чоловік взяв обріз та попрямував до сусіда з’ясувати стосунки. Під час конфлікту він здійснив постріл, внаслідок чого потерпілий отримав поранення в шию та опіки обличчя. Завдяки своєчасному наданню домедичної допомоги та подальшому втручанню медиків, чоловікові вдалося вижити.

У ході обшуку в будинку обвинуваченого та на його присадибній ділянці правоохоронці виявили незаконні посіви конопель, висушені наркотичні рослини, а також боєприпаси до вогнепальної зброї.

Попри зібрані докази, свою вину у вчинених злочинах обвинувачений не визнав.

Пресслужба Житомирської обласної прокуратури